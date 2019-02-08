Сергею Юрскому были подвластны все жанры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что народному артисту РСФСР Сергею Юрскому были подвластны все сценические жанры – от трагедии до гротеска. В своем Facebook председатель правительства отметил, что Юрский создал портретную галерею целой эпохи, и память о нем и его работах останется навсегда.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала кончину Юрского тяжелой утратой. По ее словам, артист был человеком из времен, "когда спектакли были большими". Юрского отличало тонкое чувство языка, подчеркнула Ямпольская. "Он не только играл, но и читал литературные тексты — то, чего сегодня не умеет почти никто", — отметила она.

Ямпольская также напомнила, что Юрский "всегда сохранял необходимую дистанцию по отношению к актуальным политическим дрязгам" и говорил, что художнику лучше выражаться через творчество.

Сергей Юрский скончался 8 февраля в возрасте 83 лет после долгой болезни.