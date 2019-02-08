Эстония установит на границе с Россией радарные башни с камерами

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) закупил три новые радарные башни с камерами, которые будут установлены на реке Нарве для обеспечения безопасности на пограничном с Россией водоеме.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал глава бюро интегрированной погранохраны ДПП Эгерт Беличев, По его словам, новая техника позволит стражам границы быстро направлять сотрудников туда, где обнаружены какие-то незаконные действия или терпят бедствия рыбаки.

По его словам, в дополнение к трем закупленным будет установлено еще 15 радарных башен, которые будут установить вдоль всей Нарвы.

Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров — по озерам, 176 километров — по рекам. Правительством Эстонии планируется обустроить границу — с помощью электронной системы наблюдения, забора высотой 2,5 метра и беспилотников — к 2026 году.