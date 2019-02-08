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8 февраля 201916:20

"Искандеры" застали противника врасплох

Global Look Press

В Ленинградской области прошла тренировка оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Несколько боевых машин скрытно вышли на позиции, замаскировались и внезапно нанесли удар по противнику. Правда реальных пусков ракет военные не проводили, ограничились электронными, сообщает агентство РИА Новости.

ОТРК "Искандер-М" – главный нарушитель спокойствия в США. Американцы уверены, что один из его боеприпасов, 9М729, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Якобы радиус его действия гораздо больше разрешенных 500 километров. Однако никаких доказательств Соединенные Штаты до сих пор не предоставили.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения особо важных объектов противника на расстоянии до 500 километров. Из открытых источников известно, что существует несколько модификаций ракет для этих боевых машин.

Так, головная часть одной из них весит около 480 килограммов и может быть обычной осколочно-фугасной, проникающей, для уничтожения подземных или особо укрепленных объектов, а также кассетной, когда надо накрыть сплошным огнем целое подразделение противника.

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