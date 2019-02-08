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8 февраля 201917:14

Дворкович: в "Сколкове" откроется пять новых центров

Станислав Красильников/ТАСС

В 2019 году пять отделений крупных компаний-партнеров откроются на территории комплекса "Сколково", заявил глава фонда Аркадий Дворкович в разговоре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Речь идет об IT-парке, в котором главными представителями будут американская компания Cisco, центр исследований и разработок российских компаний "Сибур", "Трансмашхолдинг" и "Трубная металлургическая компания", сообщает "Интерфакс". Дворкович также упомянул об открытии центра Panasonic.

Татарстан тоже строит свой центр, в котором будут располагаться несколько компаний из республики, таких как "Татнефть" и "КамАЗ".

Глава фонда назвал создание агротехлабораторий важным фактором развития Сколтеха. Также планируется запустить электричку от Белорусского вокзала прямиком до "Сколкова". По словам Дворковича, к 2023 году число жителей наукограда достигнет 13 тысяч человек.

В свою очередь премьер-министр отметил стремление многих мировых фармакологических компаний создать свои центры в "Сколкове". Кроме того, Медведев рассказал, что к нему часто обращаются главы регионов с просьбой о взаимодействии с инновационным центром.

"Думаю, что в целом это правильное направление — выдвигаться в регионы", — указал глава правительства.

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