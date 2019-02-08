Шесть юных футболистов погибли при пожаре на базе клуба "Фламенго"

На тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" в Рио-де-Жанейро случился страшный пожар, в котором погибли 10 человек: шесть юных игроков и четыре сотрудника команды. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Возгорание произошло рано утром в пятницу в помещении академии "Фламенго", где спала группа юных футболистов в возрасте от 14 до 17 лет. Не все успели эвакуироваться. Кроме 10 погибших еще три человека получили ожоги, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как отмечает Sportbox.ru, данный тренировочный центр считался одним из самых современных в Южной Америке и одним из крупнейших в мире.