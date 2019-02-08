Меркель сообщила о согласовании газовой директивы ЕС

В тесном сотрудничестве Париж и Берлин согласовали газовую директиву Евросоюза. О достижении согласия сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Доработанный текст снял противоречие поправок к европейской Газовой директиве и Конвенцией ООН по морскому праву. Конфликт Франции и Германии по газовому вопросу исчерпан.

"Это не значит, что мы у финиша. Но этот день я считаю хорошим", — пояснила Меркель.

Франко-германские поправки в ряде пунктов ограничили передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран — членов Евросоюза, сообщает ТАСС. Париж и Берлин запустили длинный процесс доработки газовой директивы на основе предложенных поправок. Новые правила по транспортировке газа не приведут к блокировке строительства газопровода по дну Балтики "Северный поток-2".

Суть предложения Германии и Франции сводится к тому, что право выбора формулы применения к этому газопроводу правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее получает та страна, на территории которой находится первый наземный пункт получения газа. В случае с проектом "Северный поток-2" – это Германия.

Это предложение должны теперь поддержать остальные страны Евросоюза. После вступления в силу предложенных Еврокомиссией поправок Евросоюз распространит новые правила на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" – это строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод пройдет рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря.

Компании-оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Россия, Германия, Финляндия и Швеция согласие на строительства газопровода уже дали.

"У Германии есть потребность в диверсификации собственного энергообеспечения, к этому относится и российский газ, но не только российский газ. Мы подчеркивали, что в будущем будем использовать в Германии и сжиженный газ", — решила погасить все возможные опасения в том числе со стороны США Ангела Меркель.