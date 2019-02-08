В развитие Петербургского железнодорожного узла вложат 83 миллиарда рублей

Инвестиции в развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла стали главной темой на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя правления "Российских железных дорог" Олега Белозёрова.

Общая сумма вложений составит 83 миллиарда рублей. Кроме новых мостов, путепроводов и ремонта вокзалов, также планируется расширить так называемый "главный ход" железной дороги Петербург-Москва. Так, на участке Тосно вместо двух путей будет четыре. За счет этого увеличится пропускная способность и высокоскоростных поездов, и пригородных электричек.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", за пределы Петербурга намерены вынести грузовое сообщение. Город готов выделить РЖД дополнительные участки земли.