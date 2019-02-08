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Договор о РСМД 24 минуты назад
Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов
Вопросы поддержания стратегической стабильности требуют большого внимания в условиях, когда режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов. Об этом говорится в поздравительном послании президента России Владимира Путина по случаю дня дипломатического работника.
Как сообщает ТАСС, на торжественном мероприятии министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас западные страны вновь стали одержимы комплексом собственного превосходства и вседозволенности. Однако он уверен в том, что попытки заставить Россию принимать решения под чью-то диктовку обречены на провал.
Кроме того, он заявил, что Россия готова взаимодействовать с США и другими странами, но только не на языке ультиматумов, а "на основе равноправного, взаимоуважительного диалога".
2 февраля США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Через 6 месяцев они намерены выйти из договора совсем. Путин заявил, что ответ России будет зеркальным: Москва тоже приостанавливает участие в договоре и начинает работать над созданием новых ракет. Пока же российские власти ждут от Вашингтона конкретных предложений о возможности перезаключения договора.
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