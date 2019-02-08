Вышинскому продлили срок ареста

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский останется под арестом до 8 апреля. Срок его ареста истекал 16 февраля, но Херсонский городской суд его продлил, передает РИА Новости.

Защита журналиста будет обжаловать это решение. Адвокаты Вышинского также подали в Верховный суд Украины жалобу на содержание своего подзащитного. Рассмотрение жалобы назначено на 20 марта, ожидается, что Вышинского для участия в заседании доставят в Киев.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 год. Украинские власти обвиняют его в государственной измене и незаконном обороте оружия. Арест журналисту суд продлевал неоднократно.