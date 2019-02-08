Лавров: сирийская государственность сохранена, венесуэльская – под угрозой

В Сирии разгромлены основные плацдармы террористов, сохранена государственность.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню дипломата, который отмечается 10 февраля.

Он подчеркнул, что эти успехи достигнуты во многом благодаря РФ, которая продолжает вносить свой вклад "в мирное преодоление кризисов и конфликтов".

По словам Лаврова, сейчас в Сирии на повестке дня стоит достижение политического урегулирования между официальным Дамаском и оппозицией – на основе решений конгресса национального диалога, который был создан в Сочи.

Комментируя события в Венесуэле, где не стихают протесты оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, направленные против нынешнего президента страны, глава МИД России подчеркнул, что тут очевиден факт грубого вмешательства во внутренние дела государства.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства рассказал, что ситуация в мире продолжает ухудшаться – нарушается сложившаяся архитектура стратегической безопасности и стабильности, "в ход идут угрозы и давление, дезинформация и грубые методы недобросовестной конкуренции в самых разных сферах — от экономики до спорта".