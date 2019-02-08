Легализация не увеличила количество курильщиков марихуаны в Канаде

Легализация марихуаны в Канаде стала одной из самых громких новостей 2018 года. Скептики говорили, что теперь страна станет "нарко-столицей" Северной Америки, и что новый закон негативно скажется на здоровье канадцев. Оказалось, что легалайз не заставил местных жителей больше употреблять, пишут представители Statistics Canada.

До легализации марихуаны в Канаде легкие наркотики в стране употребляли 15 процентов населения старше 15 лет. Социологи говорят, что после принятия закона о легализации "травки", эти цифры не изменились.

Половина участников опроса употребляют марихуану в рекреационных целях, четверть – в медицинских. Каждый пятый участник исследования заявил, однако, что планирует продолжать курить.

Канадцы отметили, что во время приобретения каннабиса они прежде всего думают о безопасности продукта (76 процентов), во вторую очередь – его цене (38 процентов) и только потом – о доступности (33 процентов).

Канада стала второй страной после Уругвая, где полностью разрешили употреблять марихуану.