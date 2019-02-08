Четверо пострадавших: неудачная посадка самолета в аэропорту Куршевеля попала на видео

Днем в пятницу, 8 февраля, в воздушной гавани известного французского горнолыжного курорта Куршевеля произошел инцидент с участием легкомоторного самолета Piper PA-46. Один из очевидцев запечатлел момент ЧП на видео.

Судя по кадрам, пилот воздушного судна не успел своевременно остановиться и Piper выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего буквально воткнулся в кучу снега.

Как сообщают местные СМИ, на борту находились пятеро пассажиров, четверо из них получили травмы.