Найдено массовое захоронение жертв сирийских террористов

В Сирии найдено массовое захоронение жертв террористов.

Страшная находка была сделала на окраине города Эль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. В этом районе рядом со крепостью Эр-Рахба два года назад находилась военная база террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в России). На месте бывшего лагеря боевиков были обнаружены подземные туннели и мастерская по производству боеприпасов.

По словам главы управления полиции генерала Низара Хасана, пленники были казнены перед освобождением сирийской армии. Всего было найдено несколько десятков жертв, передает ТАСС.





В октябре прошлого года массовые захоронения мирных жителей были найдены в Ракке. В районе Эр-Рамта в глубоких траншеях были закопаны тела четырех тысяч человек.