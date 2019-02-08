Путин осуществил перестановки в силовом блоке

Президент РФ Владимир Путин провел перестановки в силовом блоке. С должностей сняты девять генералов силовых ведомств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С должностей сняты начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергей Диденко, старший помощник председателя Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор Александр кузнецов, начальник УФСИН по Кировской области, генерал-майор Владимир Никитеев, руководитель следственного управления Следственного комитета по Республике Татарстан, генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев и другие.

От должности также освобожден начальник управления экономической безопасности столичного главка МВД, генерал-майор Сергей Солопов.

Также Путин назначил генерал-майора полиции Валентину Казакову начальником главного управления по вопросам миграции МВД, а генерал-майора полиции Олега Ильиных – начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.