Рар: Берлин и Париж сняли риски блокировки "Северного потока-2"

Урегулирование разногласий между Германией и Францией по возможным поправкам к европейской газовой директиве, в частности, по "Северному потоку -2", означает фактическое снятие рисков блокирования проекта газопровода.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Он подчеркнул, что 7 февраля представители Франции поначалу всех шокировали своим заявлением, о том, что Париж не хочет усиливать зависимость от Москвы и одновременно с этим причинить ущерб таким странам Евросоюза как Польша и Словакия.

По словам Рара такая позиция показалась наблюдателям пропольской и антигазпромовской, однако нынешнее развитие событий, по мнению немецкого политолога, дает основание для оптимизма всем сторонникам "Северного потока-2" как в России, так и в Евросоюзе.

Он отметил, что Париж и Берлин скорректировали позицию и пришли к общему, компромиссному решению, которое "позволит Германии стать "архитектором" этого газопровода".

Вместе с тем, как сообщил неназванного представителя французского руководства, опасения Пятой республики по поводу "Северного потока-2" не связаны с негативным отношением США к этому проекту.

Вместе с тем собеседник агентства считает, что Европа должна осуществлять контроль над "Северным потоком-2", иначе проект будет представлять собой стратегический риск для ЕС.

7 февраля Deutsche Welle опубликовала статью, в которой американские в Германии, Дании и постоянный представитель США в ЕС заявили, что газопровод "Северный поток-2" может значительно усилить давление России на Евросоюз, что проект представляет опасность для ЕС и для всего Запада.

Тем временем, по данным агентства Bloomberg в Брюсселе планируют закончить разработку новой директивы по газу до конца мая 2019 года, в которой будет уделено место и "Северному потоку-2".

"Северный поток-2" является строящимся магистральным газопроводом из России в Германию через Балтийское море. Его длина составляет свыше 1200 километров. Он является расширением "Северного потока".