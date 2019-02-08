Делегация Дипломатической академии МИДа посетила Тамбовский кадетский корпус

Делегацию Дипломатической академии МИД России в кадетском корпусе имени Льва Дёмина встретили с хлебом, солью и песнями.

На экскурсии гостям рассказали, по каким направлениям проводят обучение, наглядно продемонстрировали, как обучают кадетов спецпредметам, а также познакомили с воспитанниками. Но самое главное — пригласили в кабину самолета, где ученики осваивают азы летного искусства, компьютерный симулятор взлета и посадки самолета.

Как сообщает ГТРК "Тамбов", члены делегации не могли упустить возможность испытать на себе виртуальный тир. Гости остались довольны новым опытом.

Олег Иванов, проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ, после экскурсии рассказал, что он первый раз в Тамбове и остался доволен посещением корпуса. "У вас создана хорошая база, я впечатлен педагогами, которые здесь работают, они опытные и знающие люди. Очень важно, с любовью относятся к своему делу", — подчеркнул Олег Иванов.