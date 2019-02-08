Последний танец: на посетительницу сургутского клуба рухнула массивная конструкция

В гибели 36-летней жительницы Сургута, на которую в караоке-клубе рухнула конструкция с телевизорами, обвинили владельца заведения, сообщили в региональном управлении СКР. Трагический инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

ЧП произошло в ночь на 23 июня в Gallery Club, где женщина отмечала день рождения. Когда она появилась на танцполе, сотрудники начали поднимать металлическую конструкцию с закрепленными на ней плазменными экранами, однако закрепить ее им не удалось — махина обрушилась и придавила посетительницу.

На помощь пострадавшей пришли другие гости — они быстро подняли конструкцию и освободили женщину, но немногим позже он скончалась от полученных травм.

Первым результатом расследования стало предъявленное 8 февраля обвинение одному из владельцев клуба. Семену Копайгоре инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.