Скончался актер Альберт Финни, сыгравший в "Крупной рыбе" и "Ультиматуме Борна"

В возрасте 82 лет скончался британский актер Альберт Финни. В заявлении его семьи говорится, что Финни умер после болезни в окружении самых близких.

Альберт Финни родился в 1936 году в Солфорде. Впервые он появился на экранах в фильме "Комедиант" (1960). Известность ему принесли роли в фильмах "Убийство в "Восточном экспрессе", "Том Джонс", "Эрин Брокович", "Крупная рыба", "Ультиматум Борна" и других.

Как сообщает ТАСС, за свою карьеру Финни пять раз номинировался на "Оскар" и неоднократно был удостоен премий "Золотой глобус" и BAFTA.