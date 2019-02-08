МИД РФ сообщил о сигналах от Венесуэлы и других стран Латинской Америки

Россия получает сигналы от властей Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые заинтересованы в добрых услугах по урегулированию ситуации в Венесуэле, сообщил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Москва готова помочь странам региона, чтобы наладить диалог между правительством и оппозицией в Каракасе, добавил дипломат.

Россия рассчитывает на мудрость стран Латинской Америки, которая не позволит допустить военного сценария в Венесуэле, к которому активно подталкивают США, сказал Щетинин.

Внутренние проблемы некоторых стран региона искусственно подогреваются извне, отметил он, и "наиболее очевиден активизировавшийся в этом направлении курс администрации США", добавил он.