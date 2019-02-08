Уитэкер не будет вмешиваться в расследование Мюллера

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитэкер заявил, что не намерен вносить изменения в ход расследования приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы в США, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Как передает ТАСС, об этом Уиткер сообщил в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Он подчеркнул, что, как и его предшественник на данном посту, не собирается вмешиваться в ход расследования.

Уиткер возглавил ведомство после того как 7 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку в связи с тем, что тот принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств о якобы вмешательстве РФ в выборы.