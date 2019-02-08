Битва продавца и грабителя с молотком попала на видео

В Челябинской области нарушитель потерпел неудачу при попытке ограбления магазина, торгующего разливным пивом. Продавец и покупатель дали отпор преступнику, поколотили его и задержали до приезда полиции.

Инцидент произошел в городе Кыштым. Грабитель в капюшоне и маске вошел с молотком в магазин, потребовал деньги из кассы и получил от продавца струю едкой жидкости из газового баллончика для самозащиты. Затем сотрудник магазина спрятался за дверью в хозяйственное помещение.

Ослепленный, но не потерявший энтузиазма, преступник попытался воплотить свой план и стал наощупь искать кассовый аппарат. В этот момент к конфликту присоединился возмущенный покупатель. "Ну что, фраерок!" — закричал он и бросился со стулом на кашляющего мужчину.

К покупателю вновь присоединился продавец. Вдвоем они отняли молоток у грабителя, намяли ему бока, скрутили, а затем сдали в руки прибывшей полиции.

Теперь преступнику грозит уголовное преследование по статье "Грабеж", как минимум, по двум эпизодам: по неподтвержденной информации, за день до неудачного похода в пивной магазин он успешно ограбил другую торговую точку, отняв у продавщицы пять тысяч рублей.