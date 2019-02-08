Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на юниорский чемпионат мира

Тренерский штаб объявил состав юниорской сборной на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Загребе с 6 по 10 марта. Он опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Самый звездный состав будет представлять Россию в женском разряде, где выступят Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. У мужчин за медали поборются Петр Гуменник, Роман Савосин и Алексей Ерохов. В парном разряде в Загреб отправятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. В танцах на льду в составе сборной будут выступать Софья Шевченко и Игорь Еременко, Арина Ушакова и Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.

Отметим, что состав сборной был сформирован по итогам юниорского чемпионата России, который завершился в Перми 4 февраля.