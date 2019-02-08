В подсобке благотворительного фонда нашли нарколабораторию

Правоохранительные органы Татарстана арестовали троих сотрудников благотворительного фонда, которые организовали нарколабораторию. Как считают следователи, молодые люди собирали пожертвования в нескольких крупных города Республики: Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге.

Какую-то часть денег злоумышленники тратили на помощь нуждающимся, однако большая часть средств шла на личные нужны "благотворителей" и на производство наркотиков, пишет агентство "Интерфакс". Производство мефедрона наладили в подсобном помещении офиса, который арендовали подозреваемые.

Всего правоохранительные органы конфисковали 5 килограммов наркотиков, 40 литров жидких компонентов и 100 граммов сухих. Кроме того, у предполагаемого организатора преступной группы изъяли 150 тысяч рублей и маленького тигренка. Животное временно передали детской конно-спортивной школе в Набережных Челнах.