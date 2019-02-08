В Рио-де-Жанейро объявлен трехдневный траур в связи с гибелью юных футболистов

Трехдневный траур объявлен в Рио-де-Жанейро в связи с пожаром на тренировочной базе футбольного клуба "Фламенго", который унес жизни 10 человек, сообщает РИА Новости. Среди них шесть юных игроков и четыре сотрудника команды.

Возгорание произошло рано утром в пятницу в помещении академии "Фламенго", где спала группа юных футболистов в возрасте от 14 до 17 лет. Не все успели эвакуироваться. Кроме 10 погибших еще три человека получили ожоги, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.