Совет ЕС объяснил суть газовой директивы

Газовая директива Евросоюза в своей финальной редакции распространит европейские нормы на все трансграничные газопроводы, однако для существующих проектов будет возможность сделать исключение, говорится в заявлении Совета ЕС. Исключениями могут воспользоваться, если законодательство Евросоюза в чем-то несовместимо с законодательством третьих стран.

Переговоры по поводу финального текста директивы стартуют 12 февраля, сообщает ТАСС.

Поправки в документ были предложены Еврокомиссией еще в ноябре 2017 года. К настоящему времени свою позицию по поводу поправок выработал и Совет ЕС.