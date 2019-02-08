Тонкий и ироничный: не стало Сергея Юрского

На 84-м году жизни скончался народный артист России Сергей Юрский. Актер, режиссер, сценарист и поэт, он снялся более чем в полусотне фильмов. Самые известные и любимые — "Человек ниоткуда'', ''Золотой теленок'', ''Республика ШКИД'', ''Любовь и голуби''. Тридцать лет отдано Театру имени Моссовета. Там же состоится и прощание с Сергеем Юрским.

- Трубите марш! Командовать парадом буду я!

Первый и, пожалуй, лучший Остап Бендер в кино. Как и его герой в классической ленте Михаила Швейцера, Сергей Юрский всегда был в движении, развитии, постижении. Его театральные постановки подпитывала литература. Кино дополняла публицистика. Роли — неукротимая энергия жизни.

Начиная со своей первой крупной кинороли в рязановском "Человеке ниоткуда", Юрский был способен поставить все с ног на голову. Посмеяться над веком и самим собой. Он был узнаваем в любой роли, но никогда не повторялся.

Один из самых популярных актеров России, он родился в Ленинграде, много лет проработал в Большом драматическом театре под руководством легендарного Георгия Товстоногова. Обретя раннюю славу, поставил свой спектакль. Товстоногов отреагировал резко: " Мне нужен хороший Юрский-артист, а не средний Юрский-режиссер". И Сергей Юрьевич уехал в Москву, начав все сначала. Именно в это время, переживая разрыв с театром, он сыграет в сериале "Место встречи изменить нельзя".

Дядя Митя в народной ленте "Любовь и голуби" получился у Юрского настолько убедительным, что однажды даже оставил его без обеда: швейцар не узнал актера, приняв за настоящего алкоголика, и наотрез отказался пропускать в зал.

В последние годы Юрский снимался редко — был увлечен театром: он ставил спектакли на сцене Школы современной пьесы и в Театре имени Моссовета. Его жизнь стала символом артиста на сцене — в высоком значении этого слова.