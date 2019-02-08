Здание Капитолия в столице Кубы отреставрируют сочинские строители

Сочинские строители будут реставрировать здание Капитолия в столице Кубы. Мастера займутся восстановлением позолоты купола, сообщается на официальном сайте компании, которая займется работами.

Как отмечает ГТРК "Вести Сочи", здание Капитолия на Кубе внешне очень похоже на одноименное в Вашингтоне. Отреставрировать его намерены к 500-летию Гаваны. Специалисты уже выехали в Гавану.

У строителей уже есть опыт реставрационных работ. Так, компания занималась капитальным ремонтом здания Гохрана в Москве. На черноморском курорте компания восстанавливала памятник архитектуры – Дом-дачу профессора Трапезникова.

По данным "Коммерсанта", сумма контракта составляет 642 миллиона рублей.