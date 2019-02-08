Определены место и дата похорон Сергея Юрского

Народного артиста России Сергея Юрского, который скончался утром 8 февраля, похоронят 11 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк​​​.

Прощание со знаменитым актером состоится в театре имени Моссовета, где он служил много лет, в понедельник 11 февраля. Директор театра сообщила, что прощание начнется с 11 часов утра.

Народный артист России Георгий Штиль, с которым Юрский долгое время вместе играл в Большом драматическом театре в Петербурге, назвал Сергея Юрьевича настоящим интеллигентом, "с которым было не только интересно разговаривать, но и интересно работать, очень хороший актер".

Худрук Приморского краевого академического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий, который является генеральным директором проходящего во Владивостоке международного кинофестиваля "Меридианы Тихого", вспомнил такт Юрского, который в свое время в качестве руководителя жюри во время открытия фестиваля обратился поименно ко всем коллегам по жюри.

"Его смерть — это просто катастрофа, это неповторимый и никем не переигранный актер", — сказал Звеняцкий, подчеркнув, что Юрский не будет забыт ни зрителями, ни театром.

Председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского Законодательного собрания Максим Резник назвал Юрского великим петербуржцем. Он считает, что ушедший артист стал частью культуры и его его память необходимо увековечить в северной столице.

Депутат подчеркнул, что актер был близким другом его родителей, поэтому в его семье смерть Юрского восприняли как личную утрату.