"Нант" вывел из обращения игровой номер погибшего Салы

Французский футбольный клуб "Нант" выпустил релиз, в которой сообщил, что вывел из обращения девятый номер в память о погибшем аргентинском нападающем Эмилиано Сале.

Изначально подобную идею высказали фанаты команды. Затем ее поддержал президент "Нанта" Вальдемар Кита. Кроме того, французский клуб значительно снизил стоимость билетов на предстоящий матч, чтобы как можно больше болельщиков смогли прийти на стадион и почтить память погибшего футболиста.

Напомним, что 21 января за час до запланированного прибытия частный самолет, перевозивший игрока, пропал с радаров. В пятницу, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинцу.