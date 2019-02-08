Конькобежец Мурашов выиграл чемпионат мира на дистанции 500 метров

В немецком Инцелле продолжается чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Во второй соревновательный день российский спортсмен Руслан Мурашов завоевал золотую медаль в забеге на дистанции 500 метров.

Россиянин преодолел дистанцию за 34,225 секунды. Второе место занял норвежец Ховард Лорентцен (отставание 0,13 секунды). Третьим стал другой российский конькобежец Виктор Муштаков (отставание 0,20 секунды). Двукратный чемпион мира на этой дистанции россиянин Павел Кулижников показал только седьмое время (отставание 0,30 секунды).