Мадуро готов провести досрочные выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро проинформировал мировую общественность, что не против досрочных парламентских выборов в стране, сообщает РИА Новости.

По его словам, новая Национальная ассамблея будет помогать власти обществу стабилизировать ситуацию в стране.

При этом он выступил против новых президентских выборов и сообщил, что даже если они и состоятся, оппозиция придумает предлог, чтобы на них не идти.

Мадуро заявил, что является реальным руководителем Венесуэлы и сохраняет полный контроль над страной, правительство которой по его словам, "работает на 100%".

Вместе с тем он обвинил западные государства в том, что, как и в случае с Ливией, они планируют захватить природные ресурсы Венесуэлы.

Как передает ТАСС, Мадуро уверен в том, что возможное военное вторжение США в его страну не имеет оправданий. По словам президента Венесуэлы с этим солидарны простые граждане страны, которые собрали около двух миллионов подписей против вторжения Пентагона на их родину.

Он добавил, что Венесуэла будет действовать законно и корректно в отношении попыток доставки гуманитарной помощи, которую страна отказывается принимать.