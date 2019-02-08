Шнур посвятил стихи "последнему крупному динозавру" Юрскому

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихи Сергею Юрскому, который скончался на 84-м году жизни. На своей странице в Instagram он написал:

"Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушел со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр".

Свое стихотворение он сопроводил фотографией Юрского в роли Ивана Груздева в фильме "Место встречи изменить нельзя".



11 февраля в 11 часов утра начнется прощание с актером в театре имени Моссовета, где он служил много лет. Похоронят Юрского на Троекуровском кладбище Москвы.

Свои соболезнования родным и близким народного артиста выразил президент России Владимир Путин. Он отметил яркий и многогранный талант актера, его мастерское владение профессией и блистательную игру.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Юрскому были подвластны все сценические жанры — от трагедии до гротеска.

"Добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Андрей Могучий​​​ — художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором Юрский сыграл много ролей, — назвал его величайшим профессионалом, олицетворением театра в 60-70-х годах.

"Сергей Юрьевич – великий русский актер, наше национальное достояние, — считает он. — Это тяжелая утрата. Уходит эпоха".

Актер Александр Филиппенко, который много работал с Юрским, назвал его кончину невосполнимой утратой и вселенской потерей, будто "планета оторвалась... и улетела".