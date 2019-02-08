Греф награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Главу Сбербанка Германа Грефа наградили орденом "За заслуги перед Отечеством II степени". Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что бизнесмен представлен к высокой награде за значительный вклад в банковскую систему и многолетний, добросовестный труд.

Ранее Герман Греф был удостоен орденом Александра Невского, орденом Почета, медалью Столыпина и многими другими, в том числе и иностранными, наградами.