Умер енот из "Стражей галактики"

В США на 10-м году скончался енот по прозвищу Орео, который был прообразом Ракеты в фантастическом боевике "Стражи Галактики". Работники зоопарка, которые ухаживали за питомцем, отмечают, что его смерть наступила после недолгой, но серьезной болезни.

Сообщение о смерти Орео появилось в "Фейсбуке" зоосада Quinta Layla, где проживал енот.

Авторы поста отметили, что все любили малыша, и тот всегда прекрасно себя вел.

"Он обожал общаться с людьми и животными всех возрастов. Мы никогда не беспокоились на его счет, потому что он всегда вел себя адекватно", — написали сотрудники зверинца.

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганном брал Орео с собой на премьеру картины. Енот помог авторам фильма понять, как следует анимировать Ракету, чтобы тот выглядел более естественно.