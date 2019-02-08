Сергей Юрский был не представителем культуры, а самой культурой

Ушел из жизни один из любимейших артистов многих поколений Сергей Юрский. Ему было 83 года. Его неповторимый Остап Бендер из "Золотого теленка", Викниксор из "Республики ШКИД" и, конечно, дядя Митя из киноленты "Любовь и голуби" навсегда останутся в сердцах зрителей в наших сердцах. Он снялся почти в полусотне картин и тридцать лет играл на сцене театра Моссовета, где и пройдет прощание с Сергеем Юричем. Соболезнования родным и близким актера выразил президент Владимир Путин.

Дядю Митю он сыграл в 49 лет. Режиссер Меньшов кричал "Мотор!" и тут же ложился на пол от хохота.

"Он был не просто представителем культуры, а самой культурой. Он занимался и актерским делом, и режиссерским", — говорит народный артист РСФСР, режиссер Владимир Меньшов.

"Эти легкие, потрясающие наши диалоги… Было очень много личных придумок Сергея Юрьевича. "Извините, что я помешал деньги прятать", про календарь — это все его. Там было два великих импровизатора — Гурченко и Юрский. Это было потрясающе!" – вспоминает народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Юрский соткан был из парадоксов: никакой склонности к авантюре, а любимый герой детства — великий комбинатор. "Я обожаю "Золотого теленка", потому что это прекрасное кино не старого времени, а это пример для сегодняшнего времени", — признавался сам актер. И ведь сыграл не комедию, а драму и остался лучшим Остапом в кино. Как в театре — лучшим Чацким.

"Если когда-нибудь спектакль вошел в вас, если что-то запомнилось, вот это и есть надежда и цель театра", — говорил он.

В БДТ он прослужил 20 лет, был принят еще на третьем курсе. Это были золотые годы тетра. Но вдруг — полоса отчуждения. Ни ролей, ни съемок, из эфира вырезали. Слишком независимый артист, да еще и с Бродским дружил. Годы спустя он сыграл отца поэта в фильме "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину". А тогда бросил все и уехал в Москву, в театр Моссовета, где Раневская называла "человеком из Ленинграда".



"Счастье невероятное было рядом с ним находиться, каждая репетиция — это было путешествие в его молодость, в его жизнь", — говорит заслуженная артистка России Елена Валюшкина.

Его прямой и честный взгляд часто казался опасным, даже если это был наивный взгляд дикаря в рязановском "Человеке ниоткуда". Пролежала на полке и "Республика ШКИД", где он Викниксор. Потомственный интеллигент, тонкий интеллектуал, Юрский, конечно, больше, чем артист, — мыслитель, писатель, режиссер.

"Это колоссальный юмор и колоссальный темперамент. Это и глубина, и философия", — отмечает театральный режиссер Кама Гинкас. "Сережа был для меня таким человеком эпохи Возрождения, все в нем было, как мне представляется, совершенно", — говорит журналист, писатель, телеведущий Юрий Рост.

"Вода всегда течет вниз"- любимая фраза Сергея Юрского. Но сам он всегда шел вверх и всегда против течения.