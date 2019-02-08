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8 февраля 201920:17 Наиля Аскер-заде

"Северному потоку" быть. Франция и Германия нашли общий язык

Страны Евросоюза сегодня рассмотрели поправки к Газовой директиве о строительстве "Северного потока-2". И эти поправки грозили заблокировать новый газопровод. Этот экономический проект то и дело пытаются политизировать то та, то другая страна ЕС. На этот раз против трубы с российским газом выступил Париж.

Официального заявления Парижа не было. Но по данным СМИ, Франция не хочет увеличивать свою зависимость от России. И именно из-за разногласий с Германией по "Северному потоку-2" президент Франции Макрон отказался от участия в Мюнхенской конференции. Она пройдет на будущей неделе. Однако, все-таки компромисс по газу сегодня был достигнут.

"Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности. И это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", — заявила канцлер Ангела Меркель.

Против "Северного потока-2" выступает в первую очередь Киев. Украина сейчас осуществляет транзит нашего газа и опасается потерять доходы от него. Также против нового газопровода США. Америка не теряет надежды, что европейцы будут покупать их сжиженный природный газ. Хотя он дороже нашего процентов на 30, и его закупки экономически невыгодны. Чем был вызван демарш Парижа, и почему Франция была готова предать своего союзника, Германию, остается только догадываться, но ведущие мировые СМИ сходятся во мнении, что без влияния Вашингтона здесь не обошлось.

"Маловероятной кажется версия о том, что Макрон внезапно забеспокоился о странах Восточной Европы. Куда более правдоподобно то, что все дело в давлении со стороны США. Президент Трамп хочет добиться срыва проекта, в том числе для того, чтобы продавать на европейский рынок американский СПГ", — пишет немецкая газета Spiegel.

Поставки по трубопроводу "Северный поток-2" начнутся с 1 января 2020 года. Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Он пройдет через экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны уже выдали разрешение на строительство. Осталась только Дания. Новая редакция Газовой директивы даст Германии право принимать все ключевые решения по реализации этого проекта. Ведь именно эта страна является конечным пунктом поставок.

Сейчас доля Газпрома на Европейском рынке — почти 35%, и каждый год эта цифра только растет. В Кремле сегодня заявили, что внимательно следят за дискуссиями в Евросоюзе по газопроводу "Северный поток-2". Проект выгоден обеим сторонам. Об этом не раз говорил Владимир Путин.

"Северный Поток-2" это исключительно экономический проект, и он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины. Я знаю по этому поводу позицию федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное, чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", — заявил российский лидер.

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