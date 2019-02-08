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Политическая нестабильность в Венесуэле 29 минут назад
Нападение США на Венесуэлу может повлечь войну в Латинской Америке
На этот момент уже два миллиона венесуэльцев подписали обращение к президенту США Трампу с призывом "не вмешиваться во внутренние дела их страны". В том числе президент страны Николас Мадуро. Он заявил, что готов к любым мирным инициативам, в том числе к диалогу с оппозицией, и с Контактной группой 12 стран по ситуации в Венесуэле, которая заседала в Уругвае.
"Мир в Латинской Америке, мир в Венесуэле, диалог". С такими мыслями в Монтевидео собирались на встречу участники международной контактной группы. Под таким лозунгом на площадь Свободы вышли простые уругвайцы, чтобы их поддержать.
Собирались у колонны Мира, которая установлена в точке нулевого километра, откуда отсчитывают расстояния уругвайских дорог. Мирный путь выхода из кризиса в необходим всему региону уверены митингующие. И тут совсем неважно как далеко от Уругвая расположена Венесуэла.
"Нападение на Венесуэлу может повлечь за собой войну в доселе невиданном для Латинской Америки масштабе. Мы не сомневаемся, что США не будут довольствоваться только Венесуэлой", — заявил Хорхе Бермудес, член исполнительного комитета объединенных профсоюзов Уругвая.
Призыв отказаться от любого насилия, тем более военных угроз содержится и в декларации, которую подписали участники заседания международной контактной группы. От имени Евросоюза подпись поставила Федерика Могерини, глава иностранных дел ЕС.
"Кризис может быть разрешен только мирным, политическим и демократическим путем, самими венесуэльцами, без военного вмешательства и путем свободных выборов" – заявила она.
Представителей Венесуэлы на конференции не было. Но Николас Мадуро живо реагировал на новости, приходившие из Уругвая в своем Twitter.
"Я приветствую встречу, организованную 14 странами Карибского сообщества, Мексикой, Боливией и Уругваем в Монтевидео. Мы подписываемся под вашим предложением о четырёхэтапном диалоге в Венесуэле", — написал он.
Пока в Уругвае шли переговоры, неизвестные хакеры взломали сайты девяти дипломатических миссий Венесуэлы в разных странах. На их страничках появились однотипные заявления в поддержку Гуайдо. Можно сказать, что кибервойна против официального Каракаса уже развязана.
Решится же на открытую агрессию для США не просто. Армия поддерживает Мадуро, а потому именно верховный главнокомандующий Боливарианской республики для ястреба Эллиотта Абрамса, конечно, главная помеха.
"У него есть друзья в России и на Кубе, а также есть еще страны, представители которых приходили к нам и заявляли о готовности принять у себя членов нынешнего нелегитимного режима в Венесуэле, если это поможет переходу к демократии. — Можете назвать кого-нибудь из них? – Нет", — сообщил Эллиот Абрамс, спецпредставитель США по ситуации в Венесуэле.
Слово в слово за американцами повторяет и Гуайдо. А вот участники Контактной группы хотят, чтобы в переговорах участвовали все стороны.
"Мы выступаем за мирный, демократический путь решения проблем, которые есть у Венесуэлы", — говорит Родольфо Нин Новоа, глава МИД Уругвая.
Чтобы достичь прогресса у контактной группы пока что есть 90 дней. Чтобы оценить ситуацию на месте, в ближайшее время в Венесуэлу отправят техническую миссию. Следующее заседание намечено на начало марта.
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