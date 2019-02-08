"Матрасотерапия" загнала пенсионеров в кредитную кабалу

Сразу в нескольких регионах прошли обыски в рамках расследования аферы, из-за которой сотни доверчивых россиян попали в кредитную кабалу. Своих жертв мошенники заманивали на бесплатное медицинское обследование, с которого их клиенты уходили с чудо-матрасом от всех болезней.

"Когда они меня пригласили по телефону, было сказано, что это государственная программа и обследование бесплатно", — рассказывает Галина Крюкова.

Она не смогла сдержать слез, рассказывая в Мосгорсуде, как ее обманули жулики в белых халатах. Пенсионерку напугали неминуемой смертью и навязали огромный кредит за подушку и матрас, якобы излечивающие суставы, сердце, сосуды головного мозга и прочие органы. "Моя пенсия 16 тысяч рублей, кредит мне навязали 149 тысяч, а должна я выплатить 218 тысяч", — говорит она. "Суд расторг договор купли-продажи медицинских изделий. Данные медицинские изделия не вылечивают никаких заболеваний", — отмечает адвокат Екатерина Нечаева.

Суды по всей стране завалены жалобами жертв аферы с чудо-матрасами. По данным МВД, пострадавших тысячи, а ущерб — более 50 миллионов рублей.

- Верните мои деньги! Вы отняли у меня 10 лет жизни! Заставили голодать всех!

Кадры обысков в Сочи и Краснодаре по делу о мошенничестве. Цена матраса — 180 тысяч рублей. Рядом пошаговая инструкция как облапошить пенсионера.

"Сотрудники медицинских центров, которые не имели специального образования, проводили пациентам исследование на аппарате, который не является медицинским и не способен диагностировать какое-либо заболевание", — сообщила помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.

Всеисцеляющие матрасы, подушки и даже повязки на ногу шьет кустарный цех в Твери. Заправляет здесь Игорь Ялышев — магнат уездного разлива. Клянется, что к мошеннической схеме с кредитами отношения не имеет. По его словам, сам матрас стоит не более 10 тысяч рублей.

Ялышев рассыпает десятки сертификатов, но затрудняется объяснить принцип исцеления матрасами. Якобы все дело в начинке — в неких целебных микросферах.

"Они принимают тепло инфракрасных лучей от человека. Вы знаете, что есть такое свойство, — есть живая вода и мертвая вода. Вода – это очень грамотная, хорошая, кристаллическая решетка правильных форм. У каждой есть своя схема!" – поясняет он.

На деле загадочным словом "микросферы" называется техническая стеклянная пыль, вроде той, что добавляют в дорожную разметку. "Это чудо-микросферы! Без всяких таблеток без всяких примочек. Мы как бы излечиваем себя", — говорит сотрудница производства.

"Включите мозг! Ну какие наношарики?! Какие сосуды головного мозга?! Какие микросферы?! – возмущается главный врач городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников. – Да назовите как угодно! Это можно назвать маленькими зелеными человечками, которые живут и делают вам там сзади массаж".

Именно так заявили все настоящие врачи, которых мы просили оценить перспективы "матрасотерапии".

- Это жульничество от начала до конца. Это разводка! - Что, неужели здесь нет инфракрасного излучения? От меня туда и оттуда ко мне? - Нету!

Недаром интернет-барахолки запестрели сотнями объявлений о продаже знакомых синих матрасов с рук.

- И сколько? - Он абсолютно новый. 65 тысяч! Я в два раза дешевле отдаю. - Скажите пожалуйста, зачем вы такую вещь продаете? Она стоит 10 тысяч, вы знаете об этом? - Обалдеть! А мне впарили за 120 тысяч, я могу договор показать. - Вам кредит повесили? Вы уже расплатились. - Нет еще…

Порочный круг. Теперь жертвы мошенников сами идут на обман, пытаясь вырваться из кредитной кабалы.