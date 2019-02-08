"Матрасотерапия" загнала пенсионеров в кредитную кабалу
Сразу в нескольких регионах прошли обыски в рамках расследования аферы, из-за которой сотни доверчивых россиян попали в кредитную кабалу. Своих жертв мошенники заманивали на бесплатное медицинское обследование, с которого их клиенты уходили с чудо-матрасом от всех болезней.
"Когда они меня пригласили по телефону, было сказано, что это государственная программа и обследование бесплатно", — рассказывает Галина Крюкова.
Она не смогла сдержать слез, рассказывая в Мосгорсуде, как ее обманули жулики в белых халатах. Пенсионерку напугали неминуемой смертью и навязали огромный кредит за подушку и матрас, якобы излечивающие суставы, сердце, сосуды головного мозга и прочие органы. "Моя пенсия 16 тысяч рублей, кредит мне навязали 149 тысяч, а должна я выплатить 218 тысяч", — говорит она. "Суд расторг договор купли-продажи медицинских изделий. Данные медицинские изделия не вылечивают никаких заболеваний", — отмечает адвокат Екатерина Нечаева.
Суды по всей стране завалены жалобами жертв аферы с чудо-матрасами. По данным МВД, пострадавших тысячи, а ущерб — более 50 миллионов рублей.
- Верните мои деньги! Вы отняли у меня 10 лет жизни! Заставили голодать всех!
Кадры обысков в Сочи и Краснодаре по делу о мошенничестве. Цена матраса — 180 тысяч рублей. Рядом пошаговая инструкция как облапошить пенсионера.
"Сотрудники медицинских центров, которые не имели специального образования, проводили пациентам исследование на аппарате, который не является медицинским и не способен диагностировать какое-либо заболевание", — сообщила помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.
Всеисцеляющие матрасы, подушки и даже повязки на ногу шьет кустарный цех в Твери. Заправляет здесь Игорь Ялышев — магнат уездного разлива. Клянется, что к мошеннической схеме с кредитами отношения не имеет. По его словам, сам матрас стоит не более 10 тысяч рублей.
Ялышев рассыпает десятки сертификатов, но затрудняется объяснить принцип исцеления матрасами. Якобы все дело в начинке — в неких целебных микросферах.
"Они принимают тепло инфракрасных лучей от человека. Вы знаете, что есть такое свойство, — есть живая вода и мертвая вода. Вода – это очень грамотная, хорошая, кристаллическая решетка правильных форм. У каждой есть своя схема!" – поясняет он.
На деле загадочным словом "микросферы" называется техническая стеклянная пыль, вроде той, что добавляют в дорожную разметку. "Это чудо-микросферы! Без всяких таблеток без всяких примочек. Мы как бы излечиваем себя", — говорит сотрудница производства.
"Включите мозг! Ну какие наношарики?! Какие сосуды головного мозга?! Какие микросферы?! – возмущается главный врач городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников. – Да назовите как угодно! Это можно назвать маленькими зелеными человечками, которые живут и делают вам там сзади массаж".
Именно так заявили все настоящие врачи, которых мы просили оценить перспективы "матрасотерапии".
- Это жульничество от начала до конца. Это разводка!
- Что, неужели здесь нет инфракрасного излучения? От меня туда и оттуда ко мне?
- Нету!
Недаром интернет-барахолки запестрели сотнями объявлений о продаже знакомых синих матрасов с рук.
- И сколько?
- Он абсолютно новый. 65 тысяч! Я в два раза дешевле отдаю.
- Скажите пожалуйста, зачем вы такую вещь продаете? Она стоит 10 тысяч, вы знаете об этом?
- Обалдеть! А мне впарили за 120 тысяч, я могу договор показать.
- Вам кредит повесили? Вы уже расплатились.
- Нет еще…
Порочный круг. Теперь жертвы мошенников сами идут на обман, пытаясь вырваться из кредитной кабалы.
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