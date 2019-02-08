Россиянки взяли бронзу чемпионата мира по конькобежному спорту

Женская сборная России показала третий результат в командной гонке преследования на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит немецком Инцелле. Первое место заняли японские конькобежки. Серебро досталось сборной Нидерландов.

В составе российской команды бронзовые медали завоевали Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. Они прошли дистанцию за 2 минуты 57,725 секунды.

Ранее на чемпионате мира россиянин Руслан Мурашов выиграл золото на дистанции 500 метров.