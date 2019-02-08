В Китае программист создал приют для кошек с системой распознавания морд. Видео

Китайский программист Ван Си построил небольшой домик для кошек, попасть в который могут только животные этого вида. "На страже" маленького приюта стоит система распознавания морд, нейросеть, сделанная китайцем, сообщает Bored Panda.

Домик для кошек сделан из стекла и дерева. Внутри есть все, что необходимо животным – миски с едой и водой, подстилка с подушкой, лоток и даже система обогрева.

Приют установлен на заднем дворе дома Ван Си. Проникнуть в него могут только кошки – программист научил нейросеть, подключенную к замку домика, распознавать кошачьи морды с помощью фотографий из Сети.

Кроме того, в приюте установлены камеры, которые умеют фиксировать заболевания кошек. Эту информацию они передают волонтерам, которые приезжают и в случае необходимости отвозят кошек к ветеринару.