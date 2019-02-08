Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Софии

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Болгарии, встречался с Мартином Клижаном из Словакии. Представитель России не испытал проблем в матче, обыграв соперника в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В полуфинале Медведев сразится с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и греком Стефаносом Циципасом, посеянным на турнире под вторым номером.

Напомним, что действующим победителем соревнований является босниец Мирза Башич.