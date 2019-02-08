Мадуро хотят оставить без денег, он решил увеличить добычу золота и нефти

В первом квартале 2019 года Венесуэла увеличит добычу золота в три раза, а нефти – на 1 миллион баррелей в день, заявил президент Николас Мадуро. Он уточнил, что драгоценного металла страна выпускает больше, чем нужно, поэтому может поставлять его за рубеж, пишет агентство ТАСС.

Что касается "черного золота", то на рынке хватит места для венесуэльской нефти, уверен Мадуро. А блокировка танкеров может привести к катастрофическим последствиям.

Также лидер Венесуэлы объявил, что будет бороться за иностранные счета государства, которые передали под управление самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо. Бой ожидается тяжелый, но эти деньги принадлежат стране, они превратятся в жилье, здоровье, пойдут на развитие экономики, добавил законный глава государства.

Между тем в США призывают как можно скорее помочь Хуану Гуаидо. Нужно поддержать народ Венесуэлы и его нового лидера, уверен советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Также он выразил надежду, что ни армия, ни граждане не будут препятствовать доставке гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику.

Мадуро, в свою очередь, заявил, что не позволит нарушать границы страны под видом доставки гуманитарной помощи.