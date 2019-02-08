Ариана Гранде рассказала, почему отказалась выступать на "Грэмми"

25-летняя американская певица Ариана Гранде поведала в своем "Твиттере" о мотивах отказа выступать на церемонии вручения премии "Грэмми". Причина – давление и прессинг со стороны организаторов события, сообщает CNN.

Артистка гневно опровергла слова продюсера "Грэмми" Кеном Эрлихом, который объявил, что Гранде отказалась выступать на церемонии из-за того, что не успевает подготовить программу.

Певица заявила, что ее оклеветали.

"В моих силах подготовить шоу за одну ночь, и ты это знаешь. Я не хотела выносить сор из избы, но ты публично лжешь, поэтому я не могу молчать. Ты подавлял мое самовыражение и ограничивал меня в творчестве. Поэтому я решила отказаться от выступления", — отметила звезда.

Ранее сообщалось, что Гранде отменила несколько выступлений из-за скорби по бывшему бойфренду, который покончил с собой.

В 61-й раз премию "Грэмми" вручат в Лос-Анджелесе 10 февраля.