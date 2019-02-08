Россия указала на угрозу, которую игнорирует Запад

Великобритания и другие западные страны игнорируют угрозу, которую формирование армии в самопровозглашенном Косове создаст для сербского населения края.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в российском посольстве в Лондоне.

Отечественные дипломаты подчеркнули, что данный факт, зафиксированный в последнем полугодовом докладе главы миссии ОБСЕ в Приштине, упорно игнорируется западными представителями.

Отмечается провал посреднических усилий Евросоюза, представители которых закрывают глаза на нарушения международного права.

В посольстве РФ удивлены заявлениями постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс, которая 7 февраля сообщила, что Приштина должна иметь свою армию, обосновав это тем, что край больше не принимает участие в конфликтах.

Российские дипломаты полагают, что тем самым Форин-офис намекает на то, что обстановка в крае не должна являться предметом рассмотрения Совета безопасности ООН.

Подчеркивается, что решение Приштины о трансформации сил безопасности Косово в 5-тысячную армию (принятое 14 декабря 2018 года) грубо нарушает решение Совбеза ООН № 1244 о том, что на территории края допускается лишь наличие многонациональных контингентов под международным контролем.

В российской дипмиссии призвали Лондон "и других западных спонсоров Приштины оказать воздействие на своих подопечных с целью отзыва принятых ими провокационных решений".