Российские конькобежцы обновили рекорд по числу медалей на чемпионате мира

На чемпионате мира по конькобежному спорту в немецком Инцелле мужская сборная России стала третьей в командной гонке преследования. На счету нашей команды оказалось семь завоеванных медалей, что является рекордом для россиян.

В составе мужской сборной России бронзу выиграли Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов. Победу одержала команда Нидерландов, серебро досталось норвежским спортсменам.

Как сообщает ТАСС, предыдущий рекорд российской сборной по количеству медалей был установлен на домашнем чемпионате мира 2016 года, который прошел в Коломне. Тогда российские конькобежцы завоевали шесть наград (три золота, два серебра и одну бронзу).

Мировое первенство в Инцилле завершится 10 февраля.