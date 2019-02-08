Четверо бойцов ДНР погибли при ликвидации последствий обстрела ВСУ

Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли при тушении пожара в селе Ленинское, что на юге ДНР. Как рассказал представитель Народной милиции Эдуард Басурин, дом загорелся после обстрела со стороны ВСУ. Силовики вели прицельный огонь из минометов, корректировали его с беспилотника. Четвертый боец попытался вынести тела погибших товарищей, но был убит миной, пишет агентство РИА Новости.

Ранее в аппарате омбудсмена народной республики рассказали, что за минувшую неделю погибли четверо военнослужащих ДНР. С начала 2019 года жертвами обстрелов ВСУ стали восемь человек, семь получили ранения.