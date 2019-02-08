Два поезда столкнулись в Испании, есть жертвы

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в провинции Каталония в Испании.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в службе по чрезвычайным ситуациям страны.

Отмечается, что железнодорожная катастрофа произошла на участке между Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой (провинция Барселона).

На месте происшествия работают врачи, пожарные и каталонские полицейские.

24 июля 2013 года в столице испанской провинции Галисии Сантьяго-де-Компостела произошло крушение высокоскоростного поезда Alvia, жертвами которого стали 80 человек. Около 140 человек получили ранения различной степени тяжести. В Испании был объявлен трёхдневный, а в Галисии — семидневный траур.