В телеэфире депутат Рады облил своего оппонента водой

Депутат Верховной рады от группы "Воля народа" Сергей Шахов в эфире телеканала ZIK облил водой восстановленного судом в должности главу государственной фискальной службы Романа Насирова, которого ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Украины.

Как передает РИА Новости, при этом Шахов заявил, что его оппоненту нужно пройти детектор лжи и психиатрическую больницу: "Вы сейчас говорите людям о заработной плате, о пенсии, а при какой власти вы работали?"

Он подчеркнул, что всех кандидатам в президенты Украины надо освежиться, после чего взял стакан с водой и плеснул ее в лицо Насирова.

Шахов не первый раз скандалит в эфире телевизионных каналов. Так, в августе 2018 года он заявил в программе канала "Прямой", что депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук посещает гей-парады, после этого между ними произошла драка, которую слуги народа продолжили и за пределами студии.