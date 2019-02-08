Евролига. Баскетболисты ЦСКА дома взяли верх над "Реалом"

В Москве состоялся матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги между столичным ЦСКА и мадридским "Реалом". Красно-синие сумели в упорной борьбе одолеть гостей со счетом 82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17).

Армейский защитник Нандо де Коло стал самым результативным игроком встречи. На его счету оказалось 21 очко. У "Реала" 20 баллов набрал Энтони Рэндольф.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА занимает третье место. Армейцы одержали 17 побед и пять раз уступили соперникам. "Реал" расположился на одну строчку выше.