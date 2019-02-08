Олимпийская сборная России обыграла белорусов на Кубке Кауфланда по хоккею

В Словакии стартовал Кубок Кауфланда по хоккею. Олимпийская сборная России добилась победы над командой Белоруссии со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). За россиян заброшенными шайбами отметились Артем Федоров и Александр Хохлачев.

Команда Олега Браташа следующий матч проведет на турнире со словацкими хоккеистами. Встреча состоится 9 февраля.